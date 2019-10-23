В Атырау двухлетнюю девочку вылечили от тяжелого инфекционного заболевания

Была проведена инфузия брюшной полости ребенка.

Атырауские врачи вылечили девочку с микробной инфекцией желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Маленькая девочка 7 октября попала в областную инфекционную больницу в "Нурсае". У ребенка наблюдались такие симптомы как: слабость,отеки, проблемы с мочеиспусканием, воспаление ног, также в области лица. Врачи оперативно выявили болезнь, и начали проводить соответствующее лечение. В том числе, была проведена инфузия брюшной полости ребенка. Однако, по истечению недели лечение не дало положительных результатов, и было принято решение направить ребенка в областную детскую больницу.

- 2-летняя девочка брала амбулаторное лечение дома, но все было тщетно. Диагноз пациентки - это диарея, острые кратковременные боли в животе, часто сопровождающиеся рвотой, слабостью, головной болью и лихорадкой. Это очень сложная в лечении болезнь. Раньше, пациентов с подобным диагнозом мы отправляли в Нур-Султан. Но, на этот раз наши врачи впервые провели такого рода лечение. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует, и вернулась домой в отличном состоянии, - рассказала руководитель педиатрического отделения больницы Гульжан Ильясова.

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