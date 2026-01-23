#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

Игла вошла через печень: как врачи спасли восьмимесячного ребенка в Туркестане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 00:37 Фото: akorda.kz
Врачи в Туркестане обнаружили иглу в брюшной полости восьмимесячного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, младенец был доставлен в инфекционное отделение Туркестанской городской центральной больницы с подозрением на корь. Однако в ходе обследования при проведении рентгенологического исследования медики выявили в брюшной полости ребенка инородный предмет – иглу.

Как установили специалисты, повышение температуры и беспокойство малыша были вызваны не инфекцией, а наличием инородного тела. По словам врачей, игла проникла в организм не через пищеварительный тракт, а через область печени.

Медики Туркестанской городской центральной больницы совместно с врачами Туркестанской городской детской больницы экстренно провели хирургическую операцию и оказали ребенку необходимую медицинскую помощь.

Благодаря своевременному вмешательству состояние младенца удалось стабилизировать. В настоящее время ребенок идет на поправку.

А ранее уникальную операцию на сердце впервые провели в Караганде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Врач рассказала, как "спрыгнуть с кортизоловой иглы"
08:25, 28 февраля 2024
Врач рассказала, как "спрыгнуть с кортизоловой иглы"
1,5 кг волос в животе: хирурги в Алматы спасли девочку с гигантским трихобезоаром
13:02, 23 июня 2025
1,5 кг волос в животе: хирурги в Алматы спасли девочку с гигантским трихобезоаром
Карагандинские врачи восстановили ребенку лицо и нос
06:55, 09 октября 2024
Карагандинские врачи восстановили ребенку лицо и нос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: