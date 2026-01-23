Игла вошла через печень: как врачи спасли восьмимесячного ребенка в Туркестане

Врачи в Туркестане обнаружили иглу в брюшной полости восьмимесячного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, младенец был доставлен в инфекционное отделение Туркестанской городской центральной больницы с подозрением на корь. Однако в ходе обследования при проведении рентгенологического исследования медики выявили в брюшной полости ребенка инородный предмет – иглу.

Как установили специалисты, повышение температуры и беспокойство малыша были вызваны не инфекцией, а наличием инородного тела. По словам врачей, игла проникла в организм не через пищеварительный тракт, а через область печени.

Медики Туркестанской городской центральной больницы совместно с врачами Туркестанской городской детской больницы экстренно провели хирургическую операцию и оказали ребенку необходимую медицинскую помощь.

Благодаря своевременному вмешательству состояние младенца удалось стабилизировать. В настоящее время ребенок идет на поправку.

