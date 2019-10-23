Транспортная полиция прокомментировала обвинение в пытках девушки-инвалида

Действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка.

В пресс-службе ДП на транспорте предоставили комментарий относительно инцидента с жительницей Актау, произошедшего в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, Анастасия, инвалид 1 группы, приехала в столицу для прохождения медицинских процедур. На вокзале ее задержали сотрудники полиции, она два дня провела в кабинете правоохранителей, где к ней применяли силу. Сейчас ей грозит уголовное наказание за оказание сопротивления полицейским.

- В социальных сетях распространяется пост жительницы Актау с обвинением сотрудников Департамента полиции на транспорте в применении силы в отношении ее 26-летней дочери, доставленной в пункт полиции 6 августа т.г. за нарушение общественного порядка на территории железнодорожного вокзала. По заключению проведенной экспертизы, задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения "средней степени" тяжести и была привлечена к административной ответственности по ст. 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). В данное время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 380 ч.1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти), - прокомментировали этот случай в ДП на транспорте.

Относительно обращения о неправомерных действиях сотрудников полиции там сообщили, что Управлением собственной безопасности Департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье 362 части 1 УК РК - Превышение власти или должностных полномочий.

- После выяснения всех обстоятельств произошедшего, действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка, - резюмировали в ведомстве.

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