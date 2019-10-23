Введен запрет на вывоз нефтепродуктов из Казахстана автотранспортом

Запрет введен сроком на полгода.

Министр энергетики, министр внутренних дел, первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК и председатель Комитета национальной безопасности РК подписали совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортным средством нефтепродуктов, за исключением случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.

- Теперь бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов запрещается на шесть месяцев вывозить автоцистернами за пределы территории Казахстана, - отметил ранее министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах правительства.

Совместный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (22 октября).

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