Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Путин также сообщил, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.

Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка, сообщает РИА Новости.

- Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня, – сказал российский лидер.

Путин сообщил, что с некоторыми государствами запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов, добавил Путин.

Российский президент на встрече прокомментировал факт о том, что российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов.

Он также сообщил, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.

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