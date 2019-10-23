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Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Путин также сообщил, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.

Фото : nabd.com23 октября 2019, 18:55

Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка, сообщает РИА Новости.

- Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня, – сказал российский лидер.

Путин сообщил, что с некоторыми государствами запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов, добавил Путин.

Российский президент на встрече прокомментировал факт о том, что российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов.

Он также сообщил, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.


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