Полицейские Туркестанской области разыскивают 13-летнего мальчика

Ученик 7 класса шел в неизвестном направлении и не вернулся.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Инцидент произошел в городе Атакент Мактаральского района.

21 октября текущего года ученик 7 класса Мухамедин Дияр Ерболулы 2006 года рождения около часа дня ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы несовершеннолетнего: рост 160 - 165 см., волосы черные, глаза черные круглые, телосложение худощавое. Был одет в спортивку черного цвета с серым рисунком, черные брюки и черные туфли.

Полицейские Туркестанской области просят очевидцев и жителей области, владеющих какой-либо информацией о пропавшем без вести Мухамедине Дияре Ерболулы, сообщить в полицию по телефонам: 8-725-32-3-03-68, 8-725-32-3-06-59 или 102.

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