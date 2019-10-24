"С головы до ног в моче". Астанчанка пожаловалась на плохой уход в Доме престарелых

Пенсионер ушел из жизни 17 октября. Похоронным процессом занимались соседи.

Выламывали руки и не оказывали должного ухода. Астанчанка пожаловалась на работу столичного Дома престарелых. С жестоким обращением, по словам Веры Петровой, столкнулся ее сосед. Анатолия Вознюка уже нет в живых. В учреждении он пробыл десять дней. В самом Центре социального обслуживания утверждают, что 67-летний пенсионер поступил к ним в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Этот дом покойному Анатолию Вознюку достался от родителей. Здесь он прожил больше десяти лет. Год назад у пенсионера начались серьезные проблемы со здоровьем. Ему сделали операцию на ногу. Родных у него нет, поэтому следить за состоянием жилья лежачему мужчине стало сложно. Тогда он попросил соседку Веру Петрову оформить его в Дом престарелых. А там ему, со слов женщины, были не рады.

- С 12-ти часов мы намучались с представителем по опеке с 5-ой поликлиники. Сами грузили его, сами вывозили. Погода была очень холодная, сырая. С 12-ти часов до 9-ти вечера мы не могли его положить. Не было места, - сказала соседка Вера Петрова.

В Центре социального обслуживания, так сейчас называют Дома престарелых, нам пояснили, у мужчины не было флюорографии. Без нее принять его не могли. После двух дней пребывания в учреждении, по словам соседки, Анатолий отказался от еды. Еще через пару суток пенсионера обнаружили в палате лежачим на полу.

- Сразу побежал искать санитаров. Выхожу, никого нет в коридоре медработников. Потом на второй этаж. Минут 15 искал. Я один пытался его поднять, но не смог. Он тяжелый, большой мужик. Втроем его посадили на кровать. Они: "Мы только что заходили, памперсы ему меняли", - сообщил сын соседки Виталий Петров.

А во время следующего визита пенсионера в палате не оказалось. Увезли на "скорой" в больницу, рассказывает Вера. Когда они с сыном приехали туда, у Анатолия Вознюка были забинтованы уже обе ноги. А внешний вид мужчины приводил в ужас.

- Его привезли в одной рубашке. И в рваных каких-то штанах. Хотя все я ему купила новое туда, чистое, хорошее. Весь мокрый с головы до ног, в моче. Врачи пришли в ужас. Левая нога, оперированная, как у слона, толстая. Вся черная. А правая нога вся была в ожогах, - рассказала Вера Петрова.

Однако в Доме престарелых говорят, что это - не ожоги, а язвы. Если говорить на языке медиков, влажная гангрена. Причем конечности мужчины, по словам лечащего врача, были на момент поступления в запущенном состоянии. Нам даже показали выписку из больницы, оформленную за месяц до прибытия в учреждение.

Специалисты говорят, что Анатолий Вознюк поступил к ним в ужасном состоянии. Числился, как один из самых "тяжелых" пациентов. В учреждении даже сделали фото "до" и "после" поступления. Только вот, по словам Веры Петровой, возвращаться из больницы в Центр пенсионер не хотел. В доме престарелых это заявление опровергли. Обвинение назвали беспочвенным и не логичным.

- Это исключено в условиях нашего интерната по причине состояния тяжести больного. Человек практически без движения. Какая цель выкручивать руки? Это ни в какие рамки не укладывается. Это заявление не имеет под собой никакой логической основы, - сообщил заведующий медицинским отделением Центра социального обслуживания Болатбек Мускаханов.

О том, что Анатолия Вознюка нет в живых, в учреждении не знали до сегодняшнего дня. На палате до сих пор висит табличка с его фамилией. Он, к слову, ушел из жизни 17 октября. Похоронным процессом занимались соседи.

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