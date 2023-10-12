Пенсионер сгорел заживо в доме престарелых Конаева

71-летний постоялец дома престарелых Конаева получил сильнейшие ожоги по невыясненным причинам, спасти пенсионера не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в центре оказания социальных услуг города, мужчина жил в комнате один, по версии руководства, пенсионер закурил сигарету, которая упала и стала причиной возгорания одежды, передает Almaty.tv.

"Сейчас же вся одежда синтетическая. Сигарета упала на одежду и пламя вспыхнуло. Сотрудники увидели этого только в ходе обхода, когда подошла очередь оказать услуги умершему. Они потушили огонь и вызвали скорую", – рассказала Роза Жамансарина, сестра-хозяйка учреждения.

Версия работников дома престарелых вызывает сомнения у экспертов. К тому же, ранее в учреждении уже были факты нарушения в том числе и противопожарных мер безопасности.

Как рассказали врачи, пострадавший мужчина получил сильнейшие ожоги большей части тела.

"Он доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами головы, лица, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, верхних и нижних конечностей II-III степени. Площадь – 77-80%. Учитывая тяжесть состояния больного, характер травмы, реанимационные мероприятия были безуспешны. Больной скончался". Евгений Ким, заведующий отделением травматологии многопрофильной больницы Конаева

В прокуратуре Алматинской области заявили, что дело заведено по статье "Доведение до самоубийства".

Неделей ранее в Алматы пациент дома престарелых по невыясненным причинам выпал из окна учреждения под названием "Забота". Вместо помощи пострадавшего уложили спать, а спустя время у него обнаружили несколько переломов.