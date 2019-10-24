Надаль и Джокович прибыли в Казахстан

Уже сегодня на "Барыс-Арена" состоится благотворительный выставочный матч между живыми легендами тенниса.

23 октября в 23:30 Рафаэль Надаль и Новак Джокович со своими командами приземлились в международном аэропорту Нур-Султана. Их встречал Президент Федерации тенниса Булат Утемуратов, передает Zakon.kz.

После долгого перелета игроки поехали отдыхать перед сегодняшним днем, который насыщен разными мероприятиями. Среди них пресс-конференция, мастер-класс и выставочный матч.

Приезд таких звезд мировой величины - беспрецедентное событие для всего СНГ и оно направлено на то, чтобы дать возможность нашим теннисистам перенять опыт и умения легендарных спортсменов, а любителям тенниса - насладиться красивой и зрелищной игрой.

Уже сегодня на "Барыс-Арена" состоится благотворительный выставочный матч между живыми легендами тенниса, основной целью которого является популяризация этого вида спорта в Казахстане и знакомство с мировыми теннисными величинами.

Собранные на данном мероприятии средства, пойдут на благотворительные цели: обеспечение детских садов и школ в регионах теннисными секциями, а также озеленение и благоустройство имеющихся теннисных центров инклюзивными детскими площадками.

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