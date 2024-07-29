Битва легенд на Олимпиаде: расклады букмекеров на матч Джоковича и Надаля

Несмотря на то, что некоторые теннисисты предпочитают пропускать Олимпийские игры, так как за них не платят призовые и не раздают очки, уже на старте Игр-2024 в Париже состоятся топовые матчи.

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания). 29 июля, 16:30 (время Астаны)

Две легенды, экс-первые ракетки мира сойдутся в битве за медаль уже в 1/16-й финала. 37-летний Джокович не скрывает, что, в отличие от многих игроков Тура, мечтает об олимпийском золоте. У знаменитого серба такого трофея еще нет. А вот у 38-летнего Надаля таких наград две. Эксперты Olimpbet уверены, что третье золото испанцу в Париже не светит – П1 – 1.14, П2 – 5.8.

Джокович установил в теннисе множество рекордов. Он является самой возрастной первой ракеткой мира, держался на первой строчке в мировом рейтинге рекордные 400 недель и выиграл 24 турнира "Большого шлема". Но его называют неудачником Олимпиад. Твою единственную "бронзу" Ноле выиграл в далеком 2008-м, когда ему был 21 год.

Перед Олимпиадой Джокович отдыхал почти две недели. Перед этим он проиграл в финале Уимблдона молодому Карлосу Алькарасу (2:6, 2:6, 6:7 (4:7). Времени у него было предостаточно, чтобы перестроиться с травы на грунт.

Так как на ОИ нет рейтинга и посева, вторая ракетка мира стартовал с первого круга. В нем он отдал всего один сет некогда известному парнику из Австралии Мэттью Эбдена, который сейчас находится в восьмой сотне (6:0, 6:1).

Надаль, очевидно играющий свой последний сезон, в первом круге прошел топ-83 из Венгрии Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4). Причем сам Рафа сейчас занимает в АТР лишь 181-е место. Испанец не выходил на корт больше месяца, упустив титул на турнире в Швеции. В копилке у Надаля не только большое число титулов, но и олимпийское золото на Играх-2008 в Пекине и ОИ-2016 в Рио.

Интересно, что впервые Джокович и Надаль встретились на корте именно на арене "Ролан Гаррос", где и проходит нынешняя Олимпиада, в 2006 году. И теперь сыграют друг против друга в 60-й раз.

Оба теннисиста блестяще могут показать себя на грунте. Но, учитывая текущую форму, ход сезона и травмы Надаля, Джокович должен будет уверенно пройти дальше: Тот (20.5) М – 1.83.

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Фото: Olimpbet

Ига Свентек (Польша) – Диан Парри (Франция). 29 июля, 15:00

Не стала пропускать Игры первая ракетка мира среди женщин. Иге Свентек во втором круге попалась местная теннисистка, которую она может выбить очень легко, если сыграет в свой уверенный теннис: П1 – 1.01, П2 – 16.

Олимпийских наград у 23-летней спортсменки пока нет. В стартовом матче в Париже она прошла румынку из второй сотни Ирину-Камелию Бегу (6:2, 7:5).

Диан Парри считается одной из перспективных теннисисток Франции. Ей 21 год и у нее 52-е место в рейтинге АТР. В первом круге она не без труда прошла топ-85 из Аргентины Надю Подороску (7:6 (8:6), 7:5).

Да, даже такая машина, как Свентек, может уступать менее рейтинговым оппоненткам. Все мы видели, как она проиграла казахстанке Юлии Путинцевой. Но если польская теннисистка сыграет в свой теннис – с мощными подачами и виденьем корта, мало кто сможет сбить ее с золотого пути. А вот апсет в трех раундах зайдет за сумасшедшие 1 к 44.

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