В Нур-Султане горел пассажирский автобус
Пассажиров в салоне не было.
Фото : Inbusiness.kz24 октября 2019, 09:55
Утром 24 октября в столице горел пассажирский автобус, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
По данным ведомства, в 09:17 на пульт "101" Нур-Султана поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса на пересечении улиц Б.Момышулы и Сатпаева.
По прибытии в 09.21 первые пожарные расчеты установили, что горит двигательный отсек и задняя часть автобуса.
Пассажиров в салоне не было.
Принятыми мерами пожар ликвидирован в 09:31.
В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС.
Этим же утром горел автобус в Алматы.
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