Серикбол Билялов: Никто не хочет связываться с проблемой эвакуации боевиков

Казахстан – одна из немногих стран, вернувших своих граждан из Сирии, успехи репатриации Казахстана отмечены ООН и Госдепом США.

Многие страны категорически против возвращения домой своих граждан из Сирии, они опасаются, что бывшие боевики начнут организовывать теракты на собственной территории. Но, по мнению независимого эксперта-религиоведа Серикбола Билялова, не меньшую опасность представляют граждане, которые не выезжали в Сирию, а только планируют выехать, сообщает Zakon.kz.

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- Серикбол Аргынгазиевич, продолжим нашу беседу. Какова ситуация по репатриации в Ираке?

- Ситуация по репатриации в Ираке совсем иная. Неудивительно, что власти Таджикистана столкнулись с массой трудностей при репатриации своих граждан из иракских тюрем и лагерей. В частности, иракская сторона требует возмещения затрат по питанию, медицинской помощи, оказанной ими гражданам Таджикистана, и готова выдать их в том случае, если не будет фактов их участия в террористической деятельности и если будет разрешение родителей на вывоз своих детей. Поэтому это не только затратно, но и требует много времени.

По данным таджикских властей, в иракских тюрьмах, изоляторах и центрах содержания несовершеннолетних находятся 43 женщины и 95 детей - граждан Таджикистана, в том числе малолетние дети, родившиеся в этой стране.

- Какие страны в настоящее время вывезли своих граждан из Сирии?

- Известно не более 4-5 случаев, организованных странами репатриации своих граждан из Сирии. На сегодняшний день это Россия, США, Франция, Косово. Количество вывезенных ими граждан значительно меньше, чем в Казахстане. Поэтому неудивительно, что ООН и Государственный департамент США на высоком уровне оценили успехи репатриации Казахстана, об этом не раз заявляли эксперты разного уровня при ООН, а также руководитель Госдепа Майкл Помпео.

Однако большинство европейских стран по-прежнему не определились в вопросе репатриации своих граждан из временных лагерей для беженцев, несмотря на сложную ситуацию по нехватке продовольствия и медикаментов и высокий уровень смертности, особенно среди детей беженцев и жен боевиков ИГИЛ.

Такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Бельгия категорически высказались против возвращения домой своих граждан, выехавших в разное время в Сирию. Власти этих стран предлагают ввести запрет на въезд на родину своих граждан, а также лишить их права на получение консульской помощи.

Отрадно, что примеру Казахстана последовали наши соседи по СНГ - Узбекистан (156 граждан) и Таджикистан (114 граждан). По сообщению в СМИ, аналогичную операцию по возвращению женщин и детей планируют провести власти Кыргызстана. Согласно данным организации Search for Common Ground, в настоящее время в Сирии находятся 811 кыргызстанцев.

- Каков состав репатриантов, эвакуированных из Сирии и Ирака?

- Во-первых, хотел бы отметить, что процедура возвращения участников из горячих точек аналогична нашей: их возвращают в страну, после чего они попадают в центры адаптации и реабилитации, а виновные предстают перед судом.

Большую часть среди эвакуированных граждан составляют женщины и дети, в процентном соотношении мужчин очень мало. Подобная практика наблюдается у всех стран, участвовавших в репатриации. Причина проста: никто не хочет связываться с проблемой эвакуации боевиков, имеющих боевой стаж и в особенности тех, на которых нет подтверждения участия в террористической деятельности.

По данным Генерального секретаря ООН Мишель Конинкс, из Ирака и Сирии вернулось лишь пять процентов от общего числа оказавшихся там женщин. Поэтому понятно, почему власти европейских стран панически боятся незаконного возвращения своих бывших граждан из сирийско-иракской зоны, опасаясь, что они начнут организовывать теракты на собственной территории.

В то же время я хотел бы сказать, что не меньшую опасность представляют и граждане, которые не выезжали в Сирию, а только планируют выехать и таких людей выявить довольно сложно. Как известно, в апреле этого года в Казахстане органы национальной безопасности задержали гражданина Битимбаева, который намеревался организовать теракт – взрыв в местах массового скопления людей, а затем перебраться в Сирию и продолжить там террористическую деятельность в составе ИГИЛ. Но благодаря слаженной работе спецслужб удалось избежать планировавшейся трагедии.

Поэтому говорить только о внешних угрозах рано, необходимо усилить работу по предотвращению пропаганды идеологии ИГИЛ среди наших граждан. И в этом плане большую ценность представляют, например, информационно-разъяснительные работы среди населения, проводимые членами Информационно-развлекательных групп при акимате города Алматы. Ведь на сегодняшний день это самый крупный мегаполис в нашей стране, а в крупных городах, как правило, наблюдается большое скопление представителей различных деструктивных течений и экстремистской идеологии. Важно вовремя их выявить и принять соответствующие адекватные меры, в том числе посредством профилактической деятельности на местах.

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