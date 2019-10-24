Фируза Шарипова подтвердила намерение провести титульный бой и ответила Демьяненко

Спортсменка заявила, что деньги на проведение ее боя с чемпионкой мира WBC Евой Вальстрем из Финляндии ей никто не выделял и договоренность о бое с другой чемпионкой мира есть.

Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова, выступающая в профессиональном боксе, прокомментировала информацию о рождении у нее ребенка, которое сделал вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко в интервью одного из изданий, передает Zakon.kz.

Свое обращение сообщила в Instagram.

Ранее Демьяненко в интервью Sports.kz прокомментировал заявление менеджера Фирузы Шариповой Сергея Завилейского о том, что он договорился о бое для казахстанки с чемпионкой мира IBF из Франции Майвой Хаммадуш.

- Не знаю, насколько правильно выходить на правительство. Помогать должны меценаты. Фируза сейчас родила ребенка и вообще сказала, что завершает карьеру, поэтому в течение какого времени она сможет восстановиться, неизвестно. Возможно, Шарипова предпочтет заниматься семьей и ребенком. Говорить здесь можно много, но Завилейскому, который мне импонирует, как промоутер, я бы посоветовал взять еще пару подготовленных боксеров из Казахстана. Естественно, Шариповой сейчас нужно немножко отдохнуть, а дальше будет видно, есть ли у нее желание и возможности продолжать спортивную карьеру, —сказал сайту Демьяненко.

Сама Фируза Шарипова опровергла информацию о беременности, а также сообщила, что готова вернуться в бокс только в том случае, если будет финансирование, чтобы стать лучшей в мире.

- Уважаемый Виктор Леонидович! Я обожаю ваши комментарии, но я не родила. Когда рожу – скажу :) А если серьезно: если будет выделен $1 млн на мою подготовку и организацию боя с Майвой Хамадуш, то поединку быть! Я вернусь, выиграю у Майвы в Казахстане и стану номером один в мире, – написала Шарипова.

При этом спортсменка заявила, что деньги на проведение ее боя с чемпионкой мира WBC Евой Вальстрем из Финляндии ей никто не выделял.

- Это не так. Если бы деньги выделили, я бы уже была чемпионкой мира по версии WBC, –заявила Шарипова.

Также она подтвердила, что чемпионка мира IBF Майва Хаммадуш действительно готова провести с ней бой в Казахстане.

- Сама Майва Хаммадуш сказала в видеообращении, что готова приехать в Казахстан для боя со мной. Менеджер размещал его в Instagram. Сообщения об отсутствии договоренностей с Майвой и выделении денег на бой с Вальстрем недостоверны, – заявила Шарипова.

Она подчеркнула, что готова вернуться в бокс только в том случае, если будет финансирование, чтобы стать лучшей в мире.

Также Шарипова прокомментировала слова Демьяненко о том, что «ей нужно немного отдохнуть, а дальше будет видно».

- Виктор Леонидович, я ценю ваше мнение как опытного специалиста и мастера своего дела! Я провела прошлый бой в апреле, и с мая отдыхаю от бокса. Уже достаточно большой перерыв между боями, и я действительно очень соскучилась по боксу. У меня есть и желание, и возможности продолжать спортивную карьеру. Я уверена в своих силах и своей команде! Если получится привлечь $1 млн, то я проведу два боя, а в конце 2020 года смогу выйти против Майвы за звание чемпионки мира. Я уверена, что выиграю этот бой. Нам просто нужно финансирование - без него нет никакого смысла продолжать. А просто так тренироваться и верить обещаниям я больше не буду - нас и так многие обманывали и обещали поддержку. В частности, на бой в Санкт-Петербурге в сентябре прошлого года нам обещали выделить одну сумму, а дали в два раза меньше. За этот поединок я и моя команда до сих пор расплачиваемся, - заявила Шарипова.

Напомним, до объявления о завершении карьеры Фируза Шарипова владела поясами WIBA и WBU в весе до 61,2 кг. Также, до весны 2019 года она также владела поясами WBC Silver и IBO Championship в весе до 59 кг, но лишилась их из-за того, что вовремя не провела защиту титулов.

Подготовил Альберт Ахметов

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