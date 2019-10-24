В Чехии осквернили советский памятник

Этот памятник был поставлен в первую годовщину со дня окончания Второй мировой войны.

Неизвестные вандалы облили красной краской и нанесли ею же надписи на памятник Красной Армии, установленный в 1946 году в Садах Коменского в центре города Остравы на северо-востоке Чехии и являющийся памятником культуры, сообщил РИА Новости замглавы муниципалитета центральной части города Давид Витош.

Вандалы полили краской памятник и нанесли по бокам надписи "Budapešť 1956" и Kitartás. 23 октября 1956 года в Будапеште началось вооруженное восстание против просоветского коммунистического режима. Венгерское слово Kitartás переводится как "Выдержать!"

- Мы осуждаем этот акт вандализма, который является проявлением человеческой глупости. Причем здесь напоминание о событиях в Будапеште в 1956 году? На этом месте похоронены около 700 советских военнослужащих, погибших в результате Остравской операции Красной Армии. Они погибли, освобождая наш город. Этот памятник был поставлен в первую годовщину со дня окончания Второй мировой войны, чтобы почтить ее жертвы. Я оцениваю этот инцидент как выражение кощунства по отношению к этим погибшим, а также к нашим дедам, которые боролись за нашу свободу и поставили этот памятник, - сказал Витош.

Действия неизвестных вандалов сурово осудил и приматор (глава) Остравы Томаш Мацура.

- Я стыжусь того, что сделали под покровом ночи эти некие "герои". Они тем самым продемонстрировали свою трусость, незнание истории и неуважение к тем воинам, которые погибли при освобождении нашего города и останки которых лежат в этой земле, - сказал журналистам Мацура.

Nějací “hrdinové” v noci pod pláštěm tmy polili a pomalovali červenou barvou Památník Rudé armády v Komenského sadech. Stydím se za ně! Prokázali tím leda svou zbabělost, neznalost dějin a neúctu k vojákům, kteří při osvobozování Ostravy padli a jejichž ostatky jsou zde uloženy. pic.twitter.com/RpGsSsPjs4 — Tomáš Macura (@Macura2014) 23 октября 2019 г.

Руководители города и района пообещали в кратчайшие сроки очистить памятник. По словам приматора, полиция уже приступила к расследованию инцидента и поиску виновных.

Моравско-Остравская наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден от гитлеровских войск северо-восточный регион республики, продолжалась с 10 марта по 5 мая 1945 года. В ходе боев Красная Армия потеряла 112 тысяч человек, из них погибли почти 24 тысячи человек. Потери 1-го Чехословацкого армейского корпуса, действовавшего в составе Красной Армии, составили только в течение второй половины апреля 1945 года более 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

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