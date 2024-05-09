Роскосмос опубликовал спутниковые фото памятников советским воинам времен ВОВ

К 79-й годовщине Дня Победы государственная космическая корпорация России "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки памятников воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликованы в Telegram-канале "Роскосмос".

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Казахстане — здесь к 30-летию Победы сооружены Мемориал Славы и Вечный огонь. Также стоит памятник генералу Ивану Панфилову, возглавлявшему 316-ую стрелковую дивизию, которая участвовала в обороне Москвы в 1941 году.

Фото: Роскосмос

Площадь Победы в Минске — памятное место в честь подвига народа в годы Великой Отечественной войны. Возле монумента находится вечный огонь, зажженный 3 июля 1961 года.

Фото: Роскосмос

Монумент в центре Будапешта — 15-метровый обелиск, увенчанный золотой звездой, на двух сторонах сделаны надписи по-русски и по-венгерски: "Слава советским героям-освободителям".

Фото: Роскосмос

Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве — скульптура советского воина высотой 11,5 метров стоит на 6-метровом пьедестале с надписями: "Советская армия бьет врага" и "Народ встречает советских воинов".

Фото: Роскосмос

Памятник Воину-освободителю в Берлине — в руках советского воина — меч и спасенная во время штурма Берлина девочка, олицетворяющая собой всех немецких детей.

Фото: Роскосмос

Монумент "Освобождение" в Пхеньяне — главный памятник-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.

Фото: Роскосмос

9 мая министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что в Казахстане запустили портал с историей героев Великой Отечественной войны.