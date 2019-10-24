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Спетая Димашем Кудайбергеном казахская песня вызвала овации в Китае

Завершил кинофестиваль номер, в котором звучала казахская народная композиция "Самал тау", вызвавший у китайской публики дикий восторг.

Фото : Instagram24 октября 2019, 14:28

Кинофестиваль The Silk Road International Film Festival состоялся в Китае. Казахстанский певец Димаш Кудйаберген принял в нем участие как почетный гость, прошагал на красной дорожке, а также выступил на его закрытии, передает Zakon.kz.

Наш соотечественник исполнил одну из казахских песен в сопровождении казахских музыкальных инструментов и сорвал бурю оваций. Завершил кинофестиваль номер, в котором звучала казахская народная композиция "Самал тау", вызвавший у китайской публики дикий восторг.

Днем ранее фотография, на которой Димаш Кудайберген съедает грушу без остатка, стала одной из самых популярных в китайском аналоге Instagram сети Weibo. Помимо того, что на снимке был кумир миллионов Димаш, так еще и его публикация совпала с ситуацией, что с лета этого года в Шанхае ввели новые правила по раздельному сбору мусора. По мнению поклонников, певцу пришлось съесть грушу целиком с косточками именно из-за этих правил.

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Red carpet.China

Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash) 23 Окт 2019 в 6:58 PDT


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