Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке

Латиноамериканские поклонники Димаша Кудайбергена исполнили на казахском языке его композицию "Angel Love", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы певца, трогательное видео снято в рамках проекта "Latam, Voices of Love". В нем Dears из Аргентины, Мексики, Перу, Чили, Боливии, Уругвая, Доминиканской Республики и Коста-Рики исполнили на казахском языке одну из самых проникновенных песен в репертуаре артиста.

Автором музыки "Angel Love" выступил Ренат Гайсин, слова написал Калкаман Сарин.

"Для многих участников проекта исполнение на казахском языке стало не только музыкальным опытом, но и особым знаком уважения к культуре Казахстана и самому Димашу", – говорится в сообщении.

Со слов самих участников проекта, через свои голоса они хотели передать не только мелодию, но и душу этой песни, доказав, что любовь к творчеству Димаша способна преодолевать языковые и культурные границы.

Раритетные записи казахской музыки недавно нашли в московском архиве.