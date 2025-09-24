#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке

Фанаты Димаша запели на казахском, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 08:53 Фото: Facebook/dimash.official.dq
Латиноамериканские поклонники Димаша Кудайбергена исполнили на казахском языке его композицию "Angel Love", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы певца, трогательное видео снято в рамках проекта "Latam, Voices of Love". В нем Dears из Аргентины, Мексики, Перу, Чили, Боливии, Уругвая, Доминиканской Республики и Коста-Рики исполнили на казахском языке одну из самых проникновенных песен в репертуаре артиста.

Автором музыки "Angel Love" выступил Ренат Гайсин, слова написал Калкаман Сарин.

"Для многих участников проекта исполнение на казахском языке стало не только музыкальным опытом, но и особым знаком уважения к культуре Казахстана и самому Димашу", – говорится в сообщении.

Со слов самих участников проекта, через свои голоса они хотели передать не только мелодию, но и душу этой песни, доказав, что любовь к творчеству Димаша способна преодолевать языковые и культурные границы.

Раритетные записи казахской музыки недавно нашли в московском архиве.

Фото Алия Абди
Алия Абди
