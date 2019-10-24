Любовницу российского кондитера Агзамова приговорили к 7,5 годам

Женщина вымогала у него крупную сумму денег, внесла раздор в семью, а также угрожала супруге и сыну.

Гагаринский суд Москвы приговорил 36-летнюю Наталью Джурило, которая несколько месяцев пребывала в СИЗО, к 7,5 годам колонии общего режима, сообщает Starhit.ru.

В начале 2019 года 38-летний Ренат Агзамов оказался в центре громкого скандала. Наталья Джурило заявила, что тот изменял с ней своей жене. Однако связь прекратилась, как только Агзамов узнал об интересном положении любовницы. По словам Натальи, Ренат был против появления на свет внебрачного наследника, а вскоре случилась трагедия — она потеряла малыша. Джурило была уверена, выкидыш случился в результате избиения экс-возлюбленным.

Знаменитый кондитер же излагал свою версию ситуации, утверждая, что Наталья вымогала у него крупную сумму денег, внесла раздор в семью, а также угрожала супруге и сыну. Агзамов обратился в правоохранительные органы, и женщине предъявили обвинение в вымогательстве.

Все это время 36-летняя Джурило находилась в СИЗО. 22 октября Гагаринский суд Москвы приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.

По словам кондитера, все заявления о нем Натальи — ложь в целях получить материальную выгоду.

- Медиками уже установлено, что она не была беременна, а слова о том, что я ее ударил в живот, после чего якобы случился выкидыш — клевета. Не понимаю, зачем ей потребовалось поднимать всю эту шумиху в СМИ, тем более дело длится уже давно. Думаю, что они обратились к журналистам, дабы расплатиться за услуги с адвокатом, — ранее объяснял Ренат.

Кроме того, он предоставил переписку с бывшей подругой, в которой с ее стороны звучат угрозы физической расправы.

- До этого Наташа обращалась ко мне с просьбой о помощи, просила дать ей денег на лечение. Я помог, все-таки мы когда-то были близки. А потом началось вымогательство и угрозы. Мне даже пришлось жену и сына отправить за границу. Поэтому я обратился в полицию, передал им все аудиозаписи разговоров и СМС, которые она мне писала, — делился Агзамов.

К слову, Ренат и Наталья знакомы более 20 лет. Когда-то их действительно связывали романтические чувства. По воспоминаниям Джурило, кондитер признавался ей в любви еще до всенародной известности. Наталья также уверяла, что их связь не прекращалась даже, когда тот обзавелся семьей.

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