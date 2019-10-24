Нацбанк: Распространяемый в соцсетях "дизайн" будущих монет 200 тенге - фейк

Как ранее сообщалось, в 2020 году Национальный Банк планирует выпустить в обращение монету номиналом 200 тенге.

Нацбанк Казахстана прокомментировал рассылаемые в соцсетях фотографии, на которых изображены монеты номиналом 200 тенге. Авторы снимков утверждают, что именно так якобы будут выглядеть монеты, которые заменят ныне действующие купюры номиналом 200 тенге, но в Нацбанке заявили, что дизайн будущей 200-тенговой монеты обнародуют позже, передает Zakon.kz.

- В связи с распространением в социальных сетях и мессенджерах Whats App информации о выпуске новых монет различных номиналов и их якобы вводе в обращение в ближайшее время сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. На распространяемых картинках изображены коллекционные монеты, выпущенные в разные годы.Национальный банк просит население осторожно относиться к подобного рода рассылкам и проверять данные. Официальная информация размещается на сайте ведомства и на страницах в социальных сетях, - сообщили в пресс-службе регулятора.

Как ранее сообщалось, в 2020 году Национальный банк планирует выпустить в обращение монету номиналом 200 тенге. Данное решение принято для увеличения срока службы денежных средств низших номиналов.

- Банкноты номиналом 200 тенге изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет. Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа, - заключили в Нацбанке РК.

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