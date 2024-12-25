Тенге с новым дизайном запускает Нацбанк

Национальный банк Казахстана с 25 декабря 2024 года выпускает в обращение банкноты номиналом 2000 тенге нового дизайна, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Нацбанке, это третья банкнота из серии "Сакский стиль".

Фото: Нацбанк РК

"Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", – отметили в Нацбанке.

В массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года , так как для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – зеленый.

На лицевой стороне изображены:

ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

артефакт – изображение рогатого животного как символ изобилия и богатства (Курган Кзыл-Тоган, 7-6 вв. до н. э. Жетысу).

На оборотной стороне изображены:

сайгаки на фоне стилизованного орнаментом щита;

круговой казахский орнамент, олицетворяющий "щит" – символ защиты ценностей, древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты изображен артефакт – голова сайгака (курган №4, 7 вв. до н. э., найдена в Данбарксой волости Кустанайского уезда Тургайской области, Казахстан). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещено изображение озера Бурабай.

"Новые банкноты номиналом 2000 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2024 года и в течение 18 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 2000 тенге образца 2012 года (далее – банкнота старого образца). То есть все банкноты старого образца будут в течение 1,5 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК", – пояснили в банке.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3-х лет, то есть до 25 июня 2029 года. Филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, напомнили в Нацбанке.

20 декабря в Нацбанке прокомментировали участившиеся жалобы по фактам отказа со стороны обменных пунктов банков второго уровня и небанковских обменных пунктов в обмене долларов, выпущенных в период c 1996 по 2013 год.