Найденные мертвыми в грузовике на востоке Англии 39 человек оказались гражданами Китая

Водителя грузовика задержали по подозрению в убийстве.

Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, оказались гражданами Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.

Погибших нашли днем ранее на территории одного из индустриальных парков в городе Грейс. Всего в грузовике находились тела 38 взрослых и одного подростка.

Полиция графства Эссекс предполагает, что грузовик прибыл в Грейс из Болгарии через порт Холихэд, куда приходят паромы из Ирландии. Водителя грузовика, 25-летнего жителя Северной Ирландии, задержали по подозрению в убийстве.

В болгарском МИД подтвердили, что машина зарегистрирована в Болгарии.

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