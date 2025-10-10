Парень без прав угнал новенькую иномарку из автосалона в Астане для необычной цели

Необычный инцидент произошел ранним утром 10 октября в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона рассказали, что около 06:40 на 36-м километре автодороги Кокшетау – Рузаевка патрульные полицейские заметили автомобиль Kia Cerato без государственных регистрационных номерных знаков.

"Поведение водителя вызвало подозрение, и транспортное средство было остановлено для проверки. В ходе разбирательства установлено, что за рулем находился молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. Выяснилось, что он работает в автосалоне в Астане и самовольно завладел новым автомобилем, чтобы навестить родственников. Сотрудники полиции немедленно связались с коллегами в столице. Было подтверждено, что по факту угона возбуждено уголовное дело, а транспортное средство числится в розыске", – сообщили в полиции.

Молодой человек был трезв. Но, отметили в ДП, отсутствие водительского удостоверения делает его потенциально опасным участником дорожного движения. Задержанный передан в Управление полиции Кокшетау для дальнейшего разбирательства.

