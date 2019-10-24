Полиция Алматы рассказала об уголовном деле против Алматыметрокурылыс
Арест на имущество и банковские счета "Алматыметрокурылыс" не налагался.
В Департаменте полиции Алматы раскрыли подробности дела против "Алматыметрокурылыс", передает Zakon.kz.
Ранее сообщалось о том, что строительство алматинского метрополитена может остановиться.
Как объяснили в Департаменте полиции города, в настоящее время в производстве Следственного управления ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 (Мошенничество), в отношении ТОО "СК инженерная поддержка", которое является владельцем 80 процентов акций АО "Алматыметрокурылыс".
При этом подчеркивается, что арест на имущество и банковские счета "Алматыметрокурылыс" не налагался. Досудебное расследование продолжается
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