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Эминема допросили после угроз в адрес Трампа

Поводом для разговора с артистом стала лирика в его композиции Framed. В ней Эминем называет Трампа Дональдом Даком, а также жестко высказывается в адрес дочери президента.

Фото : souyz.ru25 октября 2019, 08:38

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, был допрошен Секретной службой США после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки, передает Lenta.ru.

Издание Buzzfeed отмечает, что полученные документы доказывают, что Секретная служба США действительно допросила рэпера. Согласно им, Мэтерс вел себя "неприемлемо", а также "угрожал лицам под защитой".

Поводом для разговора с артистом стала лирика в его композиции Framed. В ней Эминем называет Трампа Дональдом Даком, а также жестко высказывается в адрес дочери президента. Якобы о композиции органам рассказал некий "обеспокоенный гражданин", который оказался сотрудником издания TMZ. Однако Buzzfeed предполагает, что журналист всего лишь запросил комментарий у службы.


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