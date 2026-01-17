#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-16°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Угрозы не повлияют на нас: Макрон ответил Трампу по Гренландии

Макрон ответил Трампу, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 01:18 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на заявление главы США Дональда Трампа по поводу статуса Гренландии и угрозы в адрес Европы о введении пошлин, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) политик написал, что Франция "привержена суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами".

"Никакое запугивание или угрозы не смогут повлиять на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями. Угрозы введения тарифов неприемлемы и недопустимы в данном контексте. В случае подтверждения таких угроз европейцы отреагируют единым и скоординированным образом. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду взаимодействовать с нашими европейскими партнерами", – написал Макрон.

По его словам, в таком духе он с опорой на Устав Организации Объединенных Наций (ООН) продолжит переговоры со своими партнерами в Евросоюзе (ЕС).

Ранее Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе Гренландии. Также он поставил Европе ультиматум, пригрозив пошлинами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решиться в ближайшие недели
00:49, 25 февраля 2025
Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решиться в ближайшие недели
Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин
13:22, 12 октября 2025
Китай ответил на угрозы Трампа о введении новых пошлин
Макрон и Трамп устроили армрестлинг
06:40, 14 октября 2025
Макрон и Трамп устроили армрестлинг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: