Угрозы не повлияют на нас: Макрон ответил Трампу по Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на заявление главы США Дональда Трампа по поводу статуса Гренландии и угрозы в адрес Европы о введении пошлин, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) политик написал, что Франция "привержена суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами".

"Никакое запугивание или угрозы не смогут повлиять на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями. Угрозы введения тарифов неприемлемы и недопустимы в данном контексте. В случае подтверждения таких угроз европейцы отреагируют единым и скоординированным образом. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду взаимодействовать с нашими европейскими партнерами", – написал Макрон.

По его словам, в таком духе он с опорой на Устав Организации Объединенных Наций (ООН) продолжит переговоры со своими партнерами в Евросоюзе (ЕС).

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



Ранее Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе Гренландии. Также он поставил Европе ультиматум, пригрозив пошлинами.