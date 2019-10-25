Бывший казахстанский полицейский воевал на стороне террористов в Сирии

В процессе участвовали жены бывших боевиков.

Один из подсудимых боевиков раньше работал полицейским. Об этом стало известно во время слушаний по делу казахстанцев, возвращенных из Сирии, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Свои показания озвучил самый старший обвиняемый, 50-летний Газинур Бахитжанов. В 2013 году они с братом решили уехать в любое место, где идет джихад. В Сирии он получил прозвище "Бабай", участвовал в военных операциях и следил за безопасностью жён казахстанских боевиков. В суде мужчина рассказал и о своей жизни до принятия ислама.

- Я в госструктурах работал с 90 по 92 год в ОВД. Месяца 3-4 проработал в ОМОНе, потом перевелся в муниципальную полицию в Алматинской области. Я выехал, чтобы воевать во имя Аллаха, чтобы по Его милости получить шахаду, - сообщил Газинур Бахитжанов.

Параллельно с обвиняемыми суд заслушал и показания свидетелей. В процессе участвовали жены бывших боевиков. С детьми вслед за мужьями они отправлялись в горячие точки. Некоторые из них даже не подозревали, что едут на войну. Всех их вернули на родину во время спец.операций "Жусан".

- Я думала, что мы будем жить в свободном мире среди мусульман. Нам говорили, что там все по шариату. Но это были заблуждения. Когда мы узнали, как все на самом деле - хотели вернуться. Но дорога была закрыта. Тем, кто собирается уезжать в Сирию я бы советовала хорошенько подумать, - сказала жена обвиняемого.

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