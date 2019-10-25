Скандал в Доме престарелых: заведующий рассказал, что произошло на самом деле

Дом престарелых занимается не медицинским лечением, а уходом за пожилыми людьми.

Заведующий медицинским отделением центра социального обслуживания "Шарапат" Болатбек Мускаханов прокомментировал информация о смерти больного, поступившего в дом престарелых, сообщает Елорда инфо.

- Анатолий Вознюк к нам поступил 27 сентября. Соседка Вознюка и социальный работник городской поликлиники № 5 привезли его в 12 часов. Мы не приняли этого человека, потому что у него не было медицинских документов. Мы не можем принимать людей, не имеющих рентгеновского снимка, в соответствии с приказом Национального центра по туберкулезу и санитарными нормами, - сообщил Болатбек Мускаханов.

Соседка и социальный работник доставили Вознюка в поликлинику № 5 на рентген. После этого его приняли в центр и поместили в паллиативное отделение.

- В 18.00 часов Вознюк вновь прибыл в центр. Хотя рабочий день закончился, мы приняли его и поместили в паллиативное отделение. В этом отделении размещаются пожилые пациенты, которые не могут самостоятельно передвигаться и требуют постоянного ухода. В ходе медицинского осмотра было установлено, воспаление разреза ног и нектоз, - отметил заведующий.

В центре больному был оказан соответствующий медицинский уход. Однако, состояние его не улучшалось, в связи с чем он 7 октября на карете скорой помощи был доставлен в городскую больницу №2. 10, 16 октября курьеры центра доставили больному подгузники, но врачи больницы не дали информацию о состоянии больного.

О смерти Вознюка заведующий медицинским отделением центра социального обслуживания "Шарапат" Болатбек Мускаханов узнал от журналистов.

- Вчера позвонили с телевидения и спросили о Вознюке. Я сказал, что он в больнице. О его смерти я услышал от журналистов. Согласно медицинским канонам, о состоянии или смерти пациента в первую очередь должны сообщить туда, откуда он поступил. Когда я позвонил в больницу, мне ответили, что о смерти Вознюка они сообщили его соседям. Это неправильно, потому что люди бывают разные, соседи тоже не родственники больного, - пояснил он.

По словам Болатбека Мускаханова, дом престарелых занимается не медицинским лечением, а уходом за пожилыми людьми.

В настоящее время в центре социального обслуживания "Шарапат" проживают 324 пожилых людей (189 – мужчин, 135 – женщин). В том числе в паллиативном отделении находятся 37 человек. 139 – инвалиды І, ІІ групп, 37 человек находятся на платной основе.

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