Казахстан - светское государство, но полностью отмежеваться от религиозных вопросов нельзя

Это слагаемые государства, слагаемые безопасности нашего общества, слагаемые мировоззрения наших граждан - эксперт.

Когда часть населения подчинена религиозным догматам зарубежных миссионеров, у которых какие-то свои политические и прочие интересы в Казахстане и Центральной Азии, то это уже является риском, отметил в интервью Zakon.kz известный политолог-эксперт Расул Жумалы.

- Расул, как вы считаете, насколько сегодня реальна угроза религиозного экстремизма и терроризма в Казахстане?

- Реально такая угроза есть, а в какой степени - говорить сложно, потому что проявления разные, это могут быть крайние взгляды, действия или просто отказ людей от каких-то светских институтов и так далее.

А если мы имеем в виду взрывоопасность, какие-то террористические акты… В 2010-2011 годах у нас уже наблюдался пик этих движений, были взрывы, столкновения, пролилась кровь. Это было в Алматы, Астане, Актобе, Атырау, Таразе…. С тех был установлен жесткий приоритет в сторону законодательных ограничений, силовых действий по линии правоохранительных органов, спецслужб. Наверное, это тоже нужно и важно проводить, но это не должно быть единственным и главным приоритетом, нужна широкая воспитательная, разъяснительная работа в обществе.

- Сегодня в городах и регионах страны проводится большая информационно-разъяснительная работа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. В Алматы, например, в этой работе задействовано свыше 60 лекторов, экспертов.

- Это правильно, такая работа должна проводиться, я сам тоже в ней участвую, провожу беседы, читаю лекции в трудовых коллективах, вузах и так далее. Этими вопросами нужно заниматься постоянно. Если помните, еще в 90-годы наши студенты стали бесконтрольно, без разбору обучаться в арабских странах с различным толкованием ислама. Это могло вылиться в какие-то противоречия, привести к проявлению экстремизма. И мы - эксперты, ученые, теологи, в числе которых был и я - предупреждали об этом власти, официальные круги, но нам каждый раз говорили, такое не может произойти, вы сами поднимаете панику. И когда это привело к трагическим событиям 2010-2011 годов, только тогда начали что-то предпринимать. Поэтому эти вопросы не надо игнорировать, их надо обговаривать, проговаривать, анализировать, учитывать опыт других стран - и положительный, и отрицательный, повышать религиозную грамотность населения и так далее.

Понятное дело, Казахстан - светское государство, религия отделена от государства, мы не должны как бы сильно вмешиваться в это дело, диктовать, это права человека, свобода совести, вероисповедания…

Но, с другой стороны, полностью отмежеваться от религиозных вопросов тоже нельзя, это тоже слагаемые государства, слагаемые безопасности нашего общества, слагаемые мировоззрения наших граждан. Так что еще раз повторюсь, эти вопросы необходимо регулировать, этим занимаются все - и в Америке, и в Европе, несмотря не все демократические лозунги и демократические нормы о правах человека, прописанные в законах. Занимаются, потому что это имеет прямое отношение к стабильности и безопасности государства, профилактике экстремизма и терроризма.

- Есть ли у нас какая-то статистика по количеству сторонников тех или иных деструктивных течений и экстремистской идеологии?

- По поводу того, какое количество у нас сторонников тех или иных течений, приводятся разные цифры. Но сеть такая молчаливая, более или менее спокойная пока что группа людей, которые исповедуют радикальные воззрения, которые не считают нужным считаться со светскими устоями, либо с требованиями закона светского государства. Которые склонны игнорировать их, считать, что эти законы написаны человеком и для нас они не действуют, для нас действуют законы Всевышнего, нормы ценности прописаны в Коране и так далее. Как видим, интерпретируются по-разному, выборочно. Это тоже большая опасность. Даже если это и не приводит к каким-то вспышкам, но когда часть населения предана не букве закона, не букве Конституции и интересам этой страны, а подчинена религиозным догматам, причем религиозным догматам зарубежных миссионеров, у которых какие-то свои политические и прочие интересы в Казахстане и Центральной Азии, то это уже является риском и таких рисков у нас немало.

- Можно ли сказать, что мусульманская умма в Казахстане едина?

- К сожалению, из-за того, что в Казахстане государственная идеология была слабой, традиционное духовенство - неконкурентоспособным, заезжие миссионеры в этом плане оказались очень расторопны, мусульманская умма разделена на разные группы. Среди них есть и приверженцы суфизма, и приверженцы традиционного ислама, есть крайние течения наподобие салафизма, ваххабизма, есть другие альтернативные течения типа коранитов.

То есть внутри себя мусульманская паства разделена, разобщена, более того, они конкурируют между собой и зачастую доходит до обвинения друг друга в неверии. Это тоже не есть хорошо с точки зрения ценностей и жамагата, и самого социума.

Торгын Нурсеитова

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