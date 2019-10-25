Россия препятствует поставкам казахстанского угля в Украину. Отрасль несет убытки - МТИ

Применение РФ ограничений на транзит негативно отражается на экономическом состоянии угольной промышленности Казахстана.

Запрет Российской Федерации транзита ряда казахстанских товаров дискредитирует основные принципы Договора о Евразийском экономическом союзе, ограничивая свободу транзита товаров. Об этом заявили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает Zakon.kz.

- Применение РФ ограничений на транзит негативно отражается на экономическом состоянии угольной промышленности Казахстана. По предварительным подсчетам, ежемесячные потери казахстанских угольщиков от сокращения поставок угля составляют более 11 млн долларов США, - отметили в министерстве.

Так, в июле казахстанская сторона сообщила о своих планах по транзиту через территорию РФ в Украину в объеме 103,5 тысячи тонн угля, российской стороной одобрена квота в объеме 60,2 тыс. тонн.

В августе запрашивали 240,8 тыс.тонн, одобрено - 86,5 тыс.тонн. В сентябре заявка составляла 189,7 тыс. тонн, российская сторона ограничила до 86,5 тыс. тонн. На октябрь заявка составляла 191,9 тыс. тонн, РФ одобрила – 86,5 тыс. тонн.

- При этом позднее согласование даже этих пониженных объемов фактически привело к отказу от казахстанского товара украинскими покупателями. Зачастую условиями контрактов оговариваются обязательства покупателя о приобретении угля со станции отправления. Поздние сроки предоставления информации о количестве согласованного транзита не позволяют заранее спланировать вывоз. Это уже привело к срыву поставок и отказу от контрактов, - отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, в МТИ отметили, что имеются факты необоснованной остановки вагонов Российскими железными дорогами.

- К примеру, в июле АО "АрселорМиттал Темиртау" подана заявка на транзит 80,4 тыс.тонн. Российская сторона согласовала транзит в объеме 55,2 тыс. тонн, однако позднее объем был уменьшен более, чем в три (!!!) раза и составил 13,6 тыс. тонн. К этому времени уже было отгружено 19,6 тыс. тонн (288 вагонов). В результате 189 вагонов были остановлены ОАО РЖД близ российско - украинского пограничного перехода с признаками "бросания", - рассказали в МТИ.

Таким образом, Казахстан только в июле-сентябре не допоставил украинским партнерам порядка 340 тыс. тонн.

Вопрос отмены ограничений транзита рассматривался в рамках казахстанско-российской межправительственной комиссии, состоявшейся в Нур-Султане 15-16 октября 2019 года.

Результатом переговоров стало увеличение ежемесячных объемов провоза казахстанского угля в Украину на 40% - до 120 тысяч тонн.

Вместе с тем, как заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, "предложенный размер не покрывает запроса казахстанских экспортеров угля в полном объеме".

- На ноябрь казахстанские экспортеры угля подали в РЖД заявки на транзит в Украину более 200 тысяч тонн (204,61 тыс тонн). То, что российская сторона в одностороннем порядке ограничивает наш экспорт, с нашей точки зрения, является ничем иным, как барьером, - заявил глава МТИ РК.

Как отметил министр, "мы продолжим переговоры с российской стороной как в двухстороннем формате, так и на площадке ЕАЭС".

- Евразийский экономический союз гарантирует всем участникам равноправные условия. В том числе, и обеспечение свободы транзита наших товаров в третьи страны. Действия наших партнеров по ЕАЭС не должны препятствовать экономическим связям с другими странами, - подчеркнул Султанов.

Как пояснили в министерстве, ограничение экспорта российского угля в Украину привело к определенному переизбытку данного товара на внутреннем рынке России. В результате российские потребители начали отказываться от казахстанского угля. На объем, который продолжает продаваться в РФ, существенно снизились цены, что влечет финансовые потери угледобывающих предприятий.

Ухудшение финансового положения казахстанских угольных предприятий повышает риски задержек исполнения обязательств перед контрагентами и трудовым коллективом и как следствие риски роста социальной напряженности.

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