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Отрасль несет убытки: Саткалиев о ситуации с производством сжиженного газа в Казахстане

Отрасль несет убытки: Саткалиев о ситуации с производством сжиженного газа в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 16:37 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на коллегии ведомства 5 марта 2024 года рассказал о ситуации с производством сжиженного нефтяного газа (СНГ) в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы Минэнерго, за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.

"На сегодняшний день установленная предельная оптовая цена на СНГ ниже стоимости его производства. Себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге/тонну без учета НДС. Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", – отметил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – 54-86 тенге, в зависимости от региона. Для сравнения: в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане – 159 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.

Алмасадам Саткалиев отметил, что для бесперебойного обеспечения внутренних потребностей населения страны подписано соглашение между Минэнерго и ТОО "Тенгизшевройл" о поставке ежемесячно 20 тыс. тонн СНГ.

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Отмечается, что на сегодняшний день АО "НК "QazaqGaz" и акционерами Северо-Каспийского проекта прорабатывается вопрос подписания договора-купли продажи Кашаганского СНГ объемом до 700 тыс. тонн в год до конца 2024 года.

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