Казахстан и Узбекистан будут вместе работать над экобезопасностью

Секретари совбезов отметили, что есть острая необходимость сотрудничества в области использования и охраны трансграничных рек, учитывая важность данного вопроса для населения и экономических систем обеих стран.

В Алматы прошли расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Республики Узбекистан, передает Zakon.kz.

В переговорах участвовали помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Калмуханбет Касымов и Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, а также руководители центральных государственных органов.

Одним из основных вопросов, которые поднимались на консультациях, была экологическая безопасность.



Стороны обменялись мнениями по состоянию региональной и глобальной безопасности, текущим рискам в Центральной Азии, сотрудничеству в рамках международных организаций.

В частности, секретари совбезов отметили, что есть острая необходимость сотрудничества в области использования и охраны трансграничных рек, учитывая важность данного вопроса для населения и экономических систем обеих стран.

Также на повестку консультаций были вынесены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

По итогам встречи был согласован План сотрудничества между аппаратами Совета Безопасности Республики Казахстан и Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан на 2020 - 2021 годы, даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.

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