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Казахстан и Узбекистан договорились вместе улучшать экологию

Казахстан, Узбекистан, Сотрудничество , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:15 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 18 сентября 2024 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что документ направлен на предупреждение и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, включая предупреждение их незаконного трансграничного перемещения, а также сохранение биологического разнообразия.

Соглашения направлено и на разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.

"Соглашением предусматривается разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, а также создание рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду", – отметил министр.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что в соответствии с соглашением стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, которая ответственна за решение вопросов, направленных на реализацию соглашения.

"Соглашение позволит расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды, включая организацию восстановления лесных массивов, а также борьбу с деградацией почв и растительного покрова", – отмечено в документе.

Документ направлен на подпись главе государства.

Ранее депутаты Мажилиса обратились к Министерству энергетики с вопросом, стоит ли ожидать дефицита сжиженного нефтяного газа в стране. Вице-министр Алибек Жуманов ответил, что дефицит планируется закрыть к 2030 году.

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