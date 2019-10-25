Иначе и быть не могло с вашим Президентом - Лукашенко обратился к казахстанцам

Президент Лукашенко отметил, что "вы правильно сделали, что связались с белорусами".

Подводя итоги переговоров, глава Беларуси Александр Лукашенко высказал убеждение, что итоги состоявшегося накануне казахстанско-беларусского делового форума внесут весомый вклад в развитие сотрудничества, передает Zakon.kz.

- Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ЕАЭС и активном использовании преимуществ от участия в нем наших стран. Выразили готовность продолжать совместную работу по обеспечению на пространстве ЕАЭС равных условий субъектов хозяйствования, устранению барьеров и ограничений торговли, проведения согласованной промышленной политики, а также созданию общих рынков энергоносителей, - сказал Лукашенко.

По его словам, основным результатом переговоров стало подписание международных документов по вопросам двустороннего сотрудничества в вопросах миграции, обмену данными дистанционного зондирования земли, а также во внешнеполитической, правовой и оперативно-технических сферах.

- Открытие в Нур-Султане нового комплекса зданий посольства Беларуси свидетельствует о серьезности наших намерений на дальнейшее, долгосрочное и плодотворное сотрудничество наших стран. В заключение хотел бы подчеркнуть, что переговоры прошли в абсолютно дружелюбной атмосфере, имели деловой и доверительный характер. Иначе и быть не могло с вашим президентом, - сказал глава Беларуси.

Он напомнил, что считает Токаева образованным, грамотным человеком, который очень хорошо знает проблематику не только отношений Беларуси и Казахстана, но и в целом по международной повестке дня.

- Я убежден, что результаты наших сегодняшних переговоров дадут позитивную динамику углубления стратегического партнерства Минска и Нур-Султана. Я пригласил президента Казахстана в будущем году посетить Беларусь с официальным визитом. Это даст нам возможность проконтролировать выполнение наших сегодняшних договоренностей и исполнения тех соглашений, которые были подписаны. Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз хочу поблагодарить вас за конструктивный подход на этой встрече и готовность приложить все усилия на благо наших стран и народов. А казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там в центре Европы есть и ваша земля, - резюмировал Лукашенко.

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