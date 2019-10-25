Мадуро: Венесуэла будет сопротивляться санкциям

Мы победим - президент.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас будет сопротивляться экономическим санкциям, передает РИА Новости.

- Экономические санкции столь же разрушительны, как и война. Мы будем сопротивляться экономическим санкциям, мы победим, у нас мир. Мы живем в мире, где существуют угрозы безопасности. Со всем надо разбираться координированным образом, используя положения хартии ООН. Мы не можем быть равнодушными, - сказал Мадуро во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку.

В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

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