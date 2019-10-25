Прославленный боксер Серик Конакбаев отмечает 60-летний юбилей

Серик Конакбаев начал заниматься боксом с 14 лет и всего в 24 года отложил перчатки в сторону. За 10 лет он стал легендой казахского бокса.

25 октября казахстанскому боксеру, серебряному призер летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Серику Конакбаеву исполнилось 60 лет. Zakon.kz вспомнил, как развивалась его карьера.

Серик Конакбаев начал заниматься боксом с 14 лет и всего в 24 года отложил перчатки в сторону. За 10 лет он стал легендой казахского бокса.



Серик Конакбаев родился 60 лет назад, 25 октября 1959 года, на северо-востоке Казахстана в Павлодаре в интеллигентной семье. Его отец, Керимбек, был кандидатом технических наук, а мать, Балтуган Тимиргалиевна, работала преподавателем.

У Серика есть брат-близнец – Ерик Конакбаев. Об этом Серик ага упомянул в одном своем интервью: "Итак, мама едет в Павлодар, и там 25 октября на свет появляемся мы: я и мой брат-близнец Ерик".

Конакбаев женат на Шолпан Абдукаримовой. У них родилось трое детей. Дочь и один из сыновей пошли по стопам отца и сейчас профессионально занимаются боксом.

Серик Конакбаев занимался боксом под руководством заслуженного казахского тренера Юрия Андреевича Цхая. Его спортивная карьера сложилась довольно ярко. Одной из главных наград в спортивной карьере Конакбаева считается серебряная медаль Олимпиады-1980 в Москве, которую он завоевал в весе до 63,5 кг. В финале он уступил боксеру из Италии Патрицио Олива, который выступал под олимпийским флагом, поскольку его страна, как и многие другие европейские капиталистические государства и США бойкотировали московские Игры.

До завоевания олимпийской медали в 1979 году Конакбаев выиграл Кубок мира по боксу и Чемпионат Европы. К слову, до Серика Конакбаева никто из казахских боксеров не выигрывал чемпионат Европы. В 1979 году на чемпионате Европы прошедшем в городе Кельн в ФРГ Серик Конакбаев впервые завоевал первенство Европы

- С Сериком Конакбаевым мы в одно и то же время в сборную СССР входили. 70-80 годы. Бокс в СССР был серьезный. У Серика из конкурентов 5-7 человек, равных ему, было. Тогда и каждая республика пыталась продвинуть своего боксера в сборную СССР. У всех были боксеры, но где то больше, где то меньше. Каждый день в кроссе, с отягощениями, офп сфп, технико-тактическая подготовка, каждый день в парах надо было доказывать, что ты- лучший. Тогда ты будешь лидером. Это сейчас в сборной Казахстана 2-3 лидера, и уже смотрят, кто из них психологически готов лучше, функционально, физически выдержит или нет, - вспомнил вице-президент Федерации профессионального бокса РК, серебряный призер Олимпиады-1980 в весе до 60 кг Виктор Демьяненко.

После московских Игр его мог ждать еще больший успех, но в его карьеру вмешалась политика.

В 1981 году Серика Конакбаева официально признали лучшим боксёром-любителем мира, поэтому во время очередного турне по США в составе сборной СССР ему предложили выйти на ринг против лучшего боксёра-профессионала планеты Рэя Шугара Леонарда, призовой фонд должен был составить миллион долларов США плюс автомобиль "Мерседес" каждому из участников боя. Конакбаев дал своё согласие, однако в Госкомспорте СССР ему запретили даже думать о возможной встрече с любым из зарубежных профессионалов. В случае неподчинения его обещали на всю оставшуюся жизнь сделать его "невыездным" из страны.

В 1984 году СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, где у Конакбаева были значительные шансы побороться за золото. Американский спортивный обозреватель Говард Коселл заявил по этому поводу:

- Что касается Советов, то они уже более не являются доминирующей силой в боксе, но у них есть несколько хороших боксёров, один из которых человек по фамилии Конакбаев, который бился с Бриландом на Чемпионате мира 1982 года. – писал Коселл.

Знаменитый космонавт, долгие годы возглавлявший Федерацию бокса Советского союза, Герой Советского союза Павел Попович писал, что движения Конакбаева на ринге, описывая художественным слогом, можно было бы сравнить с космическими высотами.

- Момент его выхода на ринг стал значимым событием в спортивной жизни нашей страны. Я горжусь им как собственным сыном, - писал он.

Серик Конакбаев также попробовал себя в кино, сыграв советского моряка Булата (главную роль) в известном советском приключенческом фильме "Тайны мадам Вонг" (киностудия "Казахфильм", 1986).

После завершения карьеры боксёра в 1991 году ему из Москвы позвонил президент Федерации профессионального бокса России Виктор Агеев с предложением организовать в Казахстане аналогичную организацию, при этом идея исходила от президента Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Джильберто Мендозы. С августа 1992 года по апрель 2007 года Серик Конакбаев являлся президентом Федерации профессионального бокса Казахстана. С апреля 2007 года – первый вице-президент Федерации любительского бокса Республики Казахстан, с февраля 2009 года – вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с судейским корпусом.

До последнего времени Серик Конакбаев занимал высокие посты в Международной Ассоциации любительского бокса AIBA. В ноябре 2010 года он стал членом Исполнительного комитета AIBA, а с ноября 2014 по 2018 годы - вице-президентом AIBA, президентом Азиатской конфедерации бокса (ASBC), членом Исполнительного комитета AIBA, председателем Комиссии AIBA по делам молодежи и спортсменов. Серик Конакбаев выдвигал свою кандидатуру на пост президента AIBA.

Кроме того, в 1999 года Конакбаев стал депутатом Мажилиса Парламента Казахстана второго созыва от партии "Отан", а в 2004 году – по избирательному кругу Жамбылской области. В партийном списке на четвертом месте. Является членом Комитета по безопасности, международным делам и обороне. Секретарь по вопросам природопользования и экологии. С 1998 по 1999 годы являлся исполнительным директором Жамбылского Общественного объединения, поддерживавшего кандидата в президенты Нурсултана Назарбаева. Член партии Nur Otan.

Знаменитый боксер любит читать художественную литературу. Его интересуют произведения казахских и зарубежных классиков. Серик Конакбаев, отмечающий юбилей, готовится к новым победам в жизни. Редакция от всей души поздравляет Серика Керимбековича и желает ему крепкого здоровья.

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