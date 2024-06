Костя Цзю и Серик Конакбаев приехали в Шымкент

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков опубликовал видео встречи с Константином Цзю и легендой казахстанского бокса Сериком Конакбаевым, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня исторический день для любителей бокса, впервые в Шымкенте пройдет вечер профессионального бокса. Кроме того, мы активно развиваем спорт и создаем условия для того, чтобы каждый мог заниматься физической культурой на любом уровне", – написал аким в Instagram.

По его словам, в завершении встречи он выразил признательность легендарным чемпионам за визит и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и долгой профессиональной востребованности.

"По нашим традициям надел на плечи уважаемых гостей национальный казахский чапан и вручил специальные подарки", – сказал Сыздыкбеков.

Он отметил, что Конакбаев является трехкратным чемпионом СССР, двухкратным чемпионом Европы, серебряным призером XXII летних Олимпийских игр 1980 года, серебряным призером чемпионата мира 1982 года, а также победителем Кубка мира 1979 и 1981 годов.

Аким напомнил, что известный российский и австралийский боксер в свое время также добился впечатляющих успехов на ринге. Международные успехи спортсмена прекрасно известны всем любителям бокса.

Константин Цзю является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира в первом полусреднем весе, а также чемпионом и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. В 2011 году включен в Международный зал боксерской славы. Согласно рейтингу американского журнала The Ring Magazine, Константин – один из 100 людей всех времен, обладающих сильнейшим ударом "100 greatest punchers of all time".