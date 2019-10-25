Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 388,92 тенге (-0,01).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 388,92 тенге(-0,01).

Средневзвешенный курс евро составил 432,50 тенге (-0,95) , объем торгов 250 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0867 тенге (-0,0058), объем торгов 15 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 388,9-390,3 тенге, евро – 432,1-434,1 тенге, рос.рубля 6,08-6,13 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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