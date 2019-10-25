Курсы валют на выходные дни
Средневзвешенный курс доллара составил 388,92 тенге (-0,01).
Фото : 7kun.kz25 октября 2019, 15:58
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 388,92 тенге(-0,01).
Средневзвешенный курс евро составил 432,50 тенге (-0,95) , объем торгов 250 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0867 тенге (-0,0058), объем торгов 15 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 388,9-390,3 тенге, евро – 432,1-434,1 тенге, рос.рубля 6,08-6,13 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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