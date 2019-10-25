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Неизвестные выстрелили в окно трамвая в Павлодаре

Пострадавших нет.

Фото : inbusiness.kz25 октября 2019, 17:05

Полиция Павлодара проверяет информацию о стрельбе по стеклу трамвая, передает Zakon.kz.

25 октября в 11.36 часов на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что по улице Ломова между остановкой «Аймаутова» и «Камзина», в направлении улицы Ворушина, неизвестные лица произвели выстрел из пневматического оружия повредив лобовое стекло трамвая, следовавшего по маршруту №6.

- Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба ДП Павлодарской области.


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