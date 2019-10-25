Надгробные плитки на полу в ТЦ: полиция прокомментировала факт
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования.
Фото : yk-news.kz25 октября 2019, 18:01
В полиции Усть-Каменогорска прокомментировали факт присутствия надгробных плиток на полу ТЦ, передает Zakon.kz.
- По сообщению СМИ о том, что в ТД "Алем" при ремонте покрыли пол надгробными плитками. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту наличия состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 294 УК РК "вандализм", в действиях подрядных организаций, занимавшихся укладкой пола.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4992061-bdb7ae4d4bc94685a1919ae008aee5ea
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...