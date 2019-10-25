Надгробные плитки на полу в ТЦ: полиция прокомментировала факт

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования.

В полиции Усть-Каменогорска прокомментировали факт присутствия надгробных плиток на полу ТЦ, передает Zakon.kz.

- По сообщению СМИ о том, что в ТД "Алем" при ремонте покрыли пол надгробными плитками. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту наличия состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 294 УК РК "вандализм", в действиях подрядных организаций, занимавшихся укладкой пола.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования.

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