Президентский молодежный кадровый резерв презентован в Сингапуре

Отмечена актуальность формирования Президентского молодежного кадрового резерва и опыт Сингапура по созданию пула талантов.

Представители Агентства по делам государственной службы при поддержке Астанинского хаба в сфере государственной службы приняли участие в программе "8th Temasek Foundation International Governance & Public Administration Programme" в Колледже государственной службы Сингапура, передает Zakon.kz.

Поскольку экономика Сингапура согласно Глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2019 года признана наиболее конкурентоспособной в мире, изучение опыта государственного управления и государственной службы страны представляет для Агентства особый интерес.

В ходе программы с участием девяти стран Азиатско-Тихоакеанского региона, в том числе Китая и Индии, презентован казахстанский проект "Президентский молодежный кадровый резерв". Участники выразили особую заинтересованность вопросами формирования Президентского молодежного кадрового резерва, процедурами отбора и их прозрачностью, опытом Казахстана по привлечению талантливой молодежи на государственную службу.

В рамках поездки представители Агентства провели двустороннюю встречу с госпожой Лим Пуай-Се, высокопоставленным должностным лицом Офиса премьер-министра Сингапура, в обязанности которой входит развитие человеческого капитала государственной службы Сингапура.

Лим Пуай-Се отметила актуальность формирования Президентского молодежного кадрового резерва и поделилась опытом Сингапура по созданию пула талантов.

По словам Пуай-Се при формировании Президентского молодежного кадрового резерва необходимо максимально использовать потенциал резервистов, имплементируя их проекты и идеи, новые подходы в госуправлении во благо развития государства.

Целью создания "Президентского молодежного кадрового резерва" является создание прозрачного и эффективного социального лифта для молодежи.

Назначение из Президентского молодежного резерва предусматривается на политические и высшие управленческие административные должности, высшие руководящие должности в национальных холдингах и национальных компаниях.

Первичную регистрацию для участия в отборе прошли 13212 человек, из которых до конца сентября завершили полностью процедуру регистрации 7312 кандидатов.

В "Тестировании способностей" приняли участие 5745 претендентов, к верификации тестирования были допущены 902 кандидата.

В настоящее время по итогам верификации тестирования 549 участников успешно прошли в следующий этап отбора – "Оценка потенциала". Данный этап включает в себя три составляющие: презентацию проекта, написание эссе, оценку компетенций.

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