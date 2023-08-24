Когда стартует прием документов кандидатов в президентский молодежный кадровый резерв

С 1 сентября стартует прием документов кандидатов в президентский молодежный кадровый резерв. Формирование молодежного кадрового резерва, направленного на вовлечение талантливой, инициативной молодежи в дело государственного управления, было инициировано главой государства.

До этого отбор проводился дважды.

По данным заместителя руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Акерке Ардаккызы, в резерв по отбору, проведенному в 2019 году, зачислено 300 человек по Казахстану, в который вошли три западноказахстанца:

заместитель директора областного онкологического диспансера Тимур Ажгалиев (назначен на должность заместитель директора городской поликлиники №5);

руководитель Управления информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО Сакен Нуртазаев (назначен на должность директора Департамента взаимодействия с регионами Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности PK);

главный инженер проекта в иностранной компании Миржан Тажекенов.

В 2021 году по стране было принято 50 человек. Из ЗКО тогда в резерв вошел один человек – директор Департамента геологии и разработки ТОО "Урал Ойл энд газ" Ерлан Галиев, сейчас назначен на должность заместителя председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации Департамента Агентства РК по делам государственной службы, в настоящее время в регионе работают два резервиста:

руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы Мурат Байсалов;

заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО "Урал Ойл энд Газ" Азамат Асанов.

В целом, из 350 зачисленных в республиканский Молодежный кадровый резерв 264 человека работают в государственных органах и организациях квазигосударственного сектора, то есть 75% от общего числа трудоустроены. Из них 128 человек – в центральных государственных органах, 38 человек –в местных исполнительных органах, 57 человек – в национальных компаниях, 41 человек – в иных организациях. Также в их числе 31 резервист назначен на политические должности, 6 резервистов – на должности корпуса "А", один резервист стал депутатом Мажилиса Парламента РК и два резервиста – депутаты маслихатов.

В этом году планируется проведение очередного третьего отбора в президентский молодежный кадровый резерв. Его особенностью станет проведение четкого целевого отбора по следующим направлениям, с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах: развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика; агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды; внешняя политика и инвестиции; экономическая и финансовая политика; оцифровка; социальная политика и гражданское общество. Также в этом году внедряется практика проведения собеседований с кандидатами с обязательным участием представителей отраслевых центральных органов.

Согласно основным требованиям к кандидатам, в отборе может принять участие гражданин Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющий высшее образование и 5 лет общего опыта работы, владеющий государственным языком не ниже уровня В1. К участию в отборе не допускаются лица, назначенные президентом, политические служащие, административные государственные служащие корпуса "а", лица, состоящие в президентском молодежном кадровом резерве. Отбор будет осуществляться в соответствии с правилами, утвержденными указом президента РК, и состоять из 6 этапов, которые пройдут с сентября по декабрь текущего года.