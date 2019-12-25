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Начальники будут нести личную ответственность за использование бюджета

Предложение усилить ответственность внесли депутаты Сената.

Фото : inbusiness.kz25 декабря 2019, 11:24

Руководители госструктур и компаний квазигосударственного сектора будут нести ответственность за неэффективное использование бюджетных средств. Такие поправки в закон были одобрены депутатами парламента РК, сообщает корреспондент zakon.kz.

Предложение усилить личную ответственность внесли депутаты Сената. Сегодня с ними согласились и депутаты Мажилиса. Изменения внесены в закон "по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте".

Документ устанавливает ответственность руководителей за неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств.

Как ранее сообщалось, сенаторы внесли поправки в части приведения в соответствие положений Гражданского кодекса и закона "О реабилитации и банкротстве", определяющих лиц, в отношении которого может быть применена реабилитационная процедура, то есть должника, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также отражения возможных правовых последствий для индивидуального предпринимателя. Кроме того, они дополнили закон новой статьей 104-1 "Ответственность за неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств" Бюджетного кодекса; уточнили подсудность гражданских дел специализированных судов; исключили пробелы по установлению размера выплаты основного вознаграждения временному управляющему в случае, если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам, государственный орган или юридическое лицо с участием государства.

Документ дополнен и новой статьей 49-1 "Определение классов финансовой устойчивости" закон "О реабилитации и банкротстве"; обеспечили защиту прав физического лица - индивидуального предпринимателя, не связанных с его предпринимательской деятельностью; исключили законодательные пробелы в случае составлении заключения о финансовой устойчивости; изменили порядок проведения оценки заложенного имущества.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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