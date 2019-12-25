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Полицейский на новогоднем утреннике стал звездой Интернета 

Видео утренника было опубликовано в социальных сетях.

Фото : кадр из видео25 декабря 2019, 13:24

Полицейский на новогоднем утреннике стал звездой Интернета, сообщает zakon.kz.

На кадрах школьный утренник. Мальчик позирует на камеру в костюме полицейского. У него весьма забавно это получается.

- Вот он супергерой современности, как настоящий, лапочка, - написали в комментариях под видео.

Но были и те кому и не понравился костюм.

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Вот он супергерой современности ????????????‍♂️ #қазақпызғой

Публикация от ҚАЗАҚПЫЗ ҒОЙ???? ВСЕ О КЗ!???????? (@qazaqpyz__goi) 24 Дек 2019 в 8:57 PST


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