Полицейский на новогоднем утреннике стал звездой Интернета
Видео утренника было опубликовано в социальных сетях.
Фото : кадр из видео25 декабря 2019, 13:24
Полицейский на новогоднем утреннике стал звездой Интернета, сообщает zakon.kz.
На кадрах школьный утренник. Мальчик позирует на камеру в костюме полицейского. У него весьма забавно это получается.
- Вот он супергерой современности, как настоящий, лапочка, - написали в комментариях под видео.
Но были и те кому и не понравился костюм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот он супергерой современности ????????????♂️ #қазақпызғой
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5000360-04bb6ec50b0fb5b0a810918f33560084
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...