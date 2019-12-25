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Димаш Кудайберген признан одним из лучших певцов мира

Казахстанский певец занял по итогам голосования 3 место в своей номинации,

Фото : Instagram25 декабря 2019, 14:05

Димаш Кудайберген вошел в Топ-3 международной премии Adagio World в номинации "Лучший исполнитель в мире", передает zakon.kz.

Казахстанский певец занял по итогам голосования 3 место в своей номинации, пропустив вперед российского оперного певца Сергея Дудинского и французскую певицу Лару Фабиан. За Сергея Дудинского проголосовали 414 тыс. раз, за Лару Фабиан - 408 тыс. раз, а за Димаша - 402 тыс. раза.

Победитель Adagio World Award получит приз в размере 100 тысяч евро или контракт на сотрудничество со звукозаписывающей компанией и продюсерским центром из Европы и США. Церемония награждения пройдет в Париже. Сейчас процедура согласовывается с представителем победителя.

Стоит отметить, что казахстанец долгое время лидировал, был 2-м, но фанатам российского певца Сергея Дудинского удалось вывести своего кумира на первое место.


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