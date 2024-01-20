Димаш Кудайберген спел в дуэте с легендарным оперным певцом
Фото: скриншот видео
Популярный на весь мир казахстанский певец Димаш Кудайберген и испанский оперный певец Пласидо Доминго исполнили отрывок из оперы "Pearl fishers" (Искатели жемчуга), сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик Димаш опубликовал на своей странице в Instagram.
"На вчерашнем показе эфира мы с Пласидо исполнили арию Надира и Зурги из оперы Жоржа Бизе "Pearl fishers", - написал артист.
Полную версию можно посмотреть на YouTube канале Димаша Кудайбергена.
Легендарный тенор Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом во время встречи на европейском конкурсе "Виртуозы".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript