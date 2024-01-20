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Димаш Кудайберген спел в дуэте с легендарным оперным певцом

опера Фото: скриншот видео
Популярный на весь мир казахстанский певец Димаш Кудайберген и испанский оперный певец Пласидо Доминго исполнили отрывок из оперы "Pearl fishers" (Искатели жемчуга), сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик Димаш опубликовал на своей странице в Instagram.

"На вчерашнем показе эфира мы с Пласидо исполнили арию Надира и Зурги из оперы Жоржа Бизе "Pearl fishers", - написал артист.

Полную версию можно посмотреть на YouTube канале Димаша Кудайбергена.

Легендарный тенор Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом во время встречи на европейском конкурсе "Виртуозы".

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