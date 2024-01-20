Димаш Кудайберген спел в дуэте с легендарным оперным певцом

Фото: скриншот видео

Популярный на весь мир казахстанский певец Димаш Кудайберген и испанский оперный певец Пласидо Доминго исполнили отрывок из оперы "Pearl fishers" (Искатели жемчуга), сообщает Zakon.kz.

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