Как будут выдавать кредиты в 2020 году
Все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков.
3 июля 2019 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает введение с 1 января 2020 года регулирования и надзора в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению, передает zakon.kz.
Все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, такие как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие.
При этом с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков - введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков.
Прожиточный минимум в 2020 году в Казахстане определен в 31 183 тенге.
Кроме того, кредит не смогут получить безработные, поскольку для получения займа необходимо представить данные об официальном доходе за последние 3-12 месяцев.
Как же будут оценивать платежеспособность клиента?
Нацбанк определил единые критерии оценки платежеспособности заемщика. В частности, предусмотрена двухэтапная проверка потенциального заемщика на платежеспособность и кредитоспособность.
Так, меняется расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщика, который обязаны будут применять банки второго уровня и микрофинансовые организации.
Эти изменения коснутся беззалоговых кредитов на приобретение товаров, работ и услуг.
На первом этапе будет оцениваться платежеспособности заемщика, на втором - расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика.
Платежеспособность рассчитывается с учетом количества несовершеннолетних детей в семье. На каждого ребенка должна остаться половина прожиточного минимума. Если, к примеру, у заемщика двое детей, что чтобы получить беззалоговый кредит, он должен получать более 62 тысяч тенге ( 31 183 тенге + 15 591,5 х 2 (0,5 ВПМ на каждого несовершеннолетнего члена семьи).
Платежеспособность клиента кредитные организации должны рассчитать по формуле ДЗ ≥ ВПМ + 0,5 * ВПМ *Кнчс:
ДЗ – доход заемщика;
ВПМ – величина прожиточного минимума, установленная на соответствующий финансовый год законом "О республиканском бюджете";
Кнчс – количество несовершеннолетних членов семьи.
Кроме того, банки дополнительно ввели собственную скоринговую модель при оценке и предоставлении беззалоговых потребительских кредитов. У каждого банка и МФО свои правила.
Также с 1 января 2020 года вводится законодательный запрет кредитному учреждению начисления неустойки, комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки.
Как считают в Нацбанке, таким образом будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам.
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