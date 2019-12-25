Как будут выдавать кредиты в 2020 году

Все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков.

3 июля 2019 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает введение с 1 января 2020 года регулирования и надзора в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению, передает zakon.kz.

Все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, такие как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие.

При этом с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков - введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков.

Прожиточный минимум в 2020 году в Казахстане определен в 31 183 тенге.

Кроме того, кредит не смогут получить безработные, поскольку для получения займа необходимо представить данные об официальном доходе за последние 3-12 месяцев.

Как же будут оценивать платежеспособность клиента?

Нацбанк определил единые критерии оценки платежеспособности заемщика. В частности, предусмотрена двухэтапная проверка потенциального заемщика на платежеспособность и кредитоспособность.

Так, меняется расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщика, который обязаны будут применять банки второго уровня и микрофинансовые организации.

Эти изменения коснутся беззалоговых кредитов на приобретение товаров, работ и услуг.

На первом этапе будет оцениваться платежеспособности заемщика, на втором - расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика.

Платежеспособность рассчитывается с учетом количества несовершеннолетних детей в семье. На каждого ребенка должна остаться половина прожиточного минимума. Если, к примеру, у заемщика двое детей, что чтобы получить беззалоговый кредит, он должен получать более 62 тысяч тенге ( 31 183 тенге + 15 591,5 х 2 (0,5 ВПМ на каждого несовершеннолетнего члена семьи).

Платежеспособность клиента кредитные организации должны рассчитать по формуле ДЗ ≥ ВПМ + 0,5 * ВПМ *Кнчс:

ДЗ – доход заемщика;

ВПМ – величина прожиточного минимума, установленная на соответствующий финансовый год законом "О республиканском бюджете";

Кнчс – количество несовершеннолетних членов семьи.

Кроме того, банки дополнительно ввели собственную скоринговую модель при оценке и предоставлении беззалоговых потребительских кредитов. У каждого банка и МФО свои правила.

Также с 1 января 2020 года вводится законодательный запрет кредитному учреждению начисления неустойки, комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки.

Как считают в Нацбанке, таким образом будет ограничен постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам.

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