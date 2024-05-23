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Законодательство РК

Кредиты без биометрии не будут выдавать в Казахстане

кредиты, Нацбанк, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 23 мая вернули в Мажилис закон, которым минимизируются риски при кредитовании населения. Также документом вносятся нормы, защищающие права заемщиков, сообщает Zakon.kz.

Такие нормы заложены в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства". 

"В ходе обсуждения Закона возникли следующие замечания и предложения. Предлагается исключение финансирования деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Национального банка, с параллельным переходом Агентства на систему закупок и бухгалтерского учета по правилам Национального банка. В связи с принятием данных поправок предлагается привести в соответствие заголовок Закона", – сказал сенатор Сергей Карплюк. 

Исключается внедрение нового понятия "электронный банковский заем" в связи с тем, что данное понятие уже предусмотрено соответствующими нормами действующего законодательства.

Предлагается продление на 60 дней предусмотренной Законом отсрочки по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы. Это позволит вновь уволенному в запас военнослужащему предоставить соответствующее время для его трудоустройства и восстановления платежеспособности.

Кроме того, в связи с данной поправкой предлагается не распространять на "срочников" отдельные требования по заключению дополнительных соглашений по ипотечным договорам, договорам залога движимого и недвижимого имущества.

Предлагается предусмотренный Законом запрет на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации распространять только на физических лиц в связи с тем, что проведение биометрической идентификации юридических лиц невозможно.

Устанавливаются дополнительные требования при избрании банковского и микрофинансового омбудсмена в связи с включением сотрудников Национального банка в Совет представителей.

Уточняются нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также предусматриваются дополнительные сведения, которые коллекторы будут предоставлять в кредитное бюро.

Приводятся в соответствие нормы, связанные с добровольным отказом от получения кредитов при заключении договора с ломбардами в связи со спецификой их деятельности.

"Дополняется состав участников синдицированного кредитования филиалами банков-нерезидентов и банками Международного финансового центра "Астана" в перечень лиц, которым разрешено участвовать в синдицированном финансировании с целью предоставления им дополнительной возможности инвестировать в экономику Казахстана. Также уточняются требования по организации синдицированного финансирования. Кроме того, имеются поправки, связанные с необходимостью соблюдения юридической техники", – указал сенатор. 

В связи с поправками сенаторов документ вернули в Мажилис. 

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