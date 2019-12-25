Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Аким Шымкента рассказал о "кредите доверия"

Отвечая на вопрос, каким акимом он себя считает, градоначальник ответил коротко — работающим над собой.

Фото : liter.kz25 декабря 2019, 17:59

Аким города Шымкент Ерлан Айтаханов заверил, что будет работать и оправдывать доверие конкретными действиями, передает корреспондент zakon.kz.

- Конечно, есть кредит доверия на сегодняшний день. Я весь свой опыт и труд посвящу тому, чтобы оправдать доверие жителей и горожан. Для этого, как я сказал в своем докладе, мы будем работать и оправдывать доверие конкретными действиями и работой, — сказал Айтаханов.

Он предпочел не сравнивать свою работу с деятельностью своего предшественника Габидуллы Абдрахимова, а также ответил на вопрос "каким акимом он себя считает".

- Думаю, будет корректно, если сравнивать и дадут оценку по итогам работы жители города. Я себя считаю работающим над собой, — сказал Айтаханов.

В июле месяце этого года Габидулла Абдрахимов был освобожден от должности акима Шымкента. После экс-руководитель Администрации Президента Крымбек Кушербаев, комментируя отставку бывшего акима, сказал, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты