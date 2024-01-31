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Досаев о своей работе: Я как аким не идеален

Досаев признал себя не идеальным акимом Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жители спросили Ерболата Досаева, какими делами за два года на посту акима Алматы он может гордиться. Градоначальник признал, что успел сделать не все задуманное, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Должность акима Алматы Ерболат Досаев получил 31 января 2022 года. По его собственному мнению, за это время он успел добиться довольно многого.

"Искренне работаю на благо развития Алматы. Дел много было сделано. Что-то не успели – это тема отдельного разговора. Но еще раз говорю, это не вопрос моих собственных ощущений, а вопрос оценки моего труда горожанами", – сказал Ерболат Досаев.

Глава города отметил, что акимат старается качественно решать проблемы, с которыми сталкиваются алматинцы. 

"Если вопросы есть – мы не глухие, слышащие. Стараемся решать проблемы, двигаться вперед вместе с вами, с вашими идеями, запросами. Но все мы живые люди, не идеальные. Я тоже как аким не идеален. Но два года были разными у меня, будет время, расскажу об этом", – заключил глава мегаполиса.

До этого назначения Ерболат Досаев занимал должность председателя Нацбанка.

Ранее Ерболат Досаев рассказал, в каком формате будет встречаться с жителями Алматы.

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