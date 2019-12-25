Шахтер попал под горно-шахтную машину в Карагандинской области
От полученных травм мужчина скончался.
Фото : iqreview.ru25 декабря 2019, 20:50
Шахтера насмерть раздавила подземная горная машина на шахте № 45 Южно-Жезказганского рудника корпорации "Казахмыс", передает BaigeNews.kz.
Несчастный случай на производстве случился в штреке №1, горизонта 235 шахты. Органы следствия выясняют, как получилось, что водитель горно-шахтного транспорта не увидел на пути человека. Транспорт переехал подземного электрослесаря. От полученных травм он скончался.
Как сообщили в администрации шахты, погибший работник шахты имел специальность электрослесаря участка.
- Выражаем соболезнования семье погибшего Бахытжана Макишева. Проводится расследование. Все обстоятельства случившегося несчастного случая будут выясняться, - сообщила администрация шахты.
Полиция зарегистрировала досудебное расследование по факту смерти шахтера.
Читайте также: Мужчину зажало между грузовиками на руднике в Карагандинской области
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5000450-890d1d4a7a5db72070d35f8003c26e67
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...