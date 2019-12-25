Шахтер попал под горно-шахтную машину в Карагандинской области

От полученных травм мужчина скончался.

Шахтера насмерть раздавила подземная горная машина на шахте № 45 Южно-Жезказганского рудника корпорации "Казахмыс", передает BaigeNews.kz.

Несчастный случай на производстве случился в штреке №1, горизонта 235 шахты. Органы следствия выясняют, как получилось, что водитель горно-шахтного транспорта не увидел на пути человека. Транспорт переехал подземного электрослесаря. От полученных травм он скончался.

Как сообщили в администрации шахты, погибший работник шахты имел специальность электрослесаря участка.





- Выражаем соболезнования семье погибшего Бахытжана Макишева. Проводится расследование. Все обстоятельства случившегося несчастного случая будут выясняться, - сообщила администрация шахты.

Полиция зарегистрировала досудебное расследование по факту смерти шахтера.

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